Одна з ведучих програми «Ревізор» Олена Філонова вразила шанувальників дорослими танцями

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Я повернулася! Сонечко у мене ну ніяк не виходить», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Філонова елегантно танцює біля жердини в темному облягаючому вбранні і на підборах. Це спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Це бомба!», «молодець», «ти дуже еластична,спортивна,розумна і красива», «Ти просто приголомшлива, побільше відео з занять», «гарна фігурка», «не дрова звичайно – дуже красиво», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, ведуча "Нового каналу" Олена Філонова похвалилася розкішними формами в одній білизні

Вітаю Всіх З Днем Святого Валентина ❤️❤️❤️

«Любові повинно бути багато! ❤️ Але найбільше я бажаю знайти її тим, хто ще не знайшов 😊🙏🏼❤️ Нехай кожен в цьому світі знайде свою другу половинку 😍🥰 Любіть і будьте щасливі ❤️❤️❤️ P. S. Як і обіцяли, фото в плавочках. Ну, Ви знаєте про що я, якщо дивилися моє відео з розпакуванням», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на знімку Філонова позує у красивих плавках, елегантно вигнувшись на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

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