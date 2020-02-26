Відома українська співачка Анна Седокова показала нове фото з відпочинку в Instagram

На фото Седокова позує на лежаку в білому бікіні. Вона була з розпущеним волоссям і чорних окулярах. На тлі можна побачити парасольки та інші місця для відпочинку на пляжі. Трохи далі можна побачити дерева та іншу рослинність. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли написати безліч коментарів і поставили майже 60 тисяч лайків під фото. Вони хвалили фігуру дівчини і придумували назву для нового конкурсу від Сєдокової.

Нагадаємо, знаменита українська співачка Анна Сєдокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом.

цього разу Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим. Схоже, пара дійсно щаслива, адже нещодавно Яніс і Ганна проводять все більше часу разом, з'являються на заходах і навіть знялися в кліпі Сєдокової.

На нових фото і відео, представлених у розділі Сторі, артистка позувала разом з коханим на відпочинку. Зірка мило подивилася фільм зі спортсменом, а також встигла повалятися на дивані, показуючи "розкішний" відпочинок і тим самим рекламуючи власну одяг.

Повідомлялося, що Сєдокова похизувалася інтимним відео з молодим коханцем.

цього разу Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим. Схоже, пара дійсно щаслива, адже нещодавно Яніс та Анна вирішили завести песика, немов молода сім'я.

"Хочу, щоб історія нашої любові бігала по будинку", - написала Седокова.

Причому раніше артистка відверто прокоментувала стосунки з коханим Янісом Тиммой.

Нагадаємо, Седокова несподівано змінила імідж, опозорившись в мережі

А ще Politeka писала, що Седокова без штанів похвалилася формами перед дівчиною

Також Politekaa повідомляла, що Седокова в тісному топі показала, чим полонила молодого коханця



