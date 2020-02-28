Ці знаменитості просто розкішні

Серіали і фільми за участю цих красунь не можуть нікого залишити байдужими

Пропонуємо ознайомитися з ТОП-5 актрис, у яких фігури, як у моделей.

Білявка Наталія Рудова, яка стала популярною після виходу серіалу "Тетянин день" приваблює своєю красою натовпи шанувальників. Дівчина підтримує привабливість косметичними процедурами, пише OBOZREVATEL.

Щотижня вона скрабує шкіру і кожен день її зволожує. Таким чином зірка планує надовше зберегти молодість. Артистка змиває макіяж перед сном, а вранці зволожує шкіру.

Актриса Світлана Ходченкова відома у Росії і за кордоном. Дівчина стала відомою після виходу фільму "Благословіть жінку" у 2003 році. У картині у зірки були пишні форми, а пізніше вона схудла на 20 кілограмів.

Зараз артистка правильно харчується, вона не їсть крупи, солоне, смажене і борошняні продукти, воліючи парові і варені продукти.

Модель і актриса Христина Асмус або Варя з "Інтернів" використовує мінеральну косметику. Вона намагається уникати тональних кремів і зволожувачів шкіри.

Зірка вмивається очищеною водою. На зйомках вона користується своїми кистями та косметикою.

Юлія Снигирь вперше знялася у відеокліпі "Зверей" на пісню "До скорой встречи". Зірка живиться суперфудам – продуктів, у яких корисні речовини мають високу концентрацію. Зокрема, це ягоди асаї, витграссе, кейле, спіруліні та інші.

Також дівчина робить собі смузі з суперфудами і вівсяним, соєвим або мигдальним молоком.

Снігир ще займається пілатесом і йогою.

Актриса Ганна Чиповська здобула популярність після виходу серіалу " Дорога Маша Березіна". Артистка зізналася, що тригодинний спектакль дає їй таке ж фізичне навантаження, як крос.

Також для підтримки фізичної форми Ганна давно відмовилася від фастфуду.

Нагадаємо, Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах "Квартал 95", підкорила фанатів.

Нещодавно актриса виклала у своєму Instagram чорно-білі фото, на якому вона постала практично без одягу і без косметики.

Крім цього, судячи з лямки на плечі, на Світлані - майка.

Нагадаємо, зірка фільмів Кварталу 95 взялася за жердину і влаштувала шоу для дорослих

А ще Politeka писала, що зірка фільмів "Квартал 95" Ходченкова без одягу розсунула ноги