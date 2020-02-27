Актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валентину Будько в серіалі «Свати», залишилася без сторінки в Instagram

Чому сторінка зірки була вилучена, офіційно не повідомляється. Однак користувачі Мережі впевнені, що творці 7 сезону "Сватів" поскаржилися на неї і попросили адміністрацію сайту її заблокувати, з-за того, що вона занадто багато говорила про новому сезоні.

Як відомо, виконавиця ролі Валюхи Будько регулярно показувала передплатниками фото і відео зі зйомок 7 сезону. Очевидно, продюсерам "Сватів" це не сподобалося.

Адже таким чином в Інтернет зливається багато інформації, і глядачі ще до виходу серіалу дізнаються деталі сюжету, нових акторів тощо.

Шанувальники артистки сподіваються, що незабаром Тетяна Кравченко зможе повернути свою сторінку в "Instagram" і продовжить спілкуватися з фанатами.

Нагадаємо, що зараз під Мінськом проходять зйомки сьомого сезону серіалу, який дуже довго відкладали. Влітку знімальна група зніме останні три епізоди серіалу, а вже восени 2020 року ситком вийде на екрани. З перервами проект триває вже 12 років.

Як повідомлялося, режисер серіалу Андрій Яковлєв розповів, що сьомий сезон популярного серіалу «Свати» стане останнім.

У новому сезоні творці серіалу планують зібрати всіх героїв серіалу, навіть тих, кого в картині «вбили». Крім цього, з'явиться кілька нових персонажів. Відомо, що серіал ввели мати нареченого-іноземця Женьки, а також молодих Валюху та Івана Будько. Син Федора Добронравова Віктор Добронравов зіграє молодого Івана, а актриса Дарина Рибак замінить Тетяну Кравченко.

Нагадаємо, доля "Сватів" вирішена, російська зірка видала всю правду.

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" зняла з себе все зайве заради пікантній фотосесії.