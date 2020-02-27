Знаменита співачка Тіна Кароль показала себе відразу в декількох яскравих образах, які набрали популярність у минулому році

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

В цей раз на фан-сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися інтригуючі кадри, на яких артистка вирішила показати себе відразу в кількох образах, повідомляє Politeka.

Цього разу на сторінці шанувальників зірки з'явилося ціле відео – добірка з кращими кадрами артистки, беруть участь в різних заходах. Також у ролику можна помітити кадри, зняті під час презентації кліпу зірки і кадри з участей в останніх пісенних шоу.

«Тіна Кароль у програмі ЖЗЛ», «Немає слів 💔 Умничка🤗 Наш полюс тяжіння 🔥», «Сильна і душевна як ніхто, гордість і приклад❤️», «Божественна 😇 і сильна 🙌😍», «Що це за випуск? Можна посилання?», «Можна лайк❤️», «Вона дуже добра😘», «@tina_karol Яка Ви молодчинка,який у Вас добре серце і чиста душа. Ви ангел у плоті .💖💞💗😍», – відповіли користувачі.

Вдень раніше співачка вирішила представити інтимної кадр, позуючи в білій подовженою сорочці на ліжку, продемонструвавши гарні ноги. На обличчі Тіни можна помітити стильний макіяж і досить масивні прикраси - сережки і такого ж дизайну кільце.

Варто також зазначити, що створювати настільки дорогі образи співачці допомагають стилісти. Але рука і смак дівчини в її вбранні та аксесуарах відчуваються на всі 100%. Підкреслимо, що Тіна використовує коштовності із спеціальної колекції. Артистка при цьому досить часто носить прикраси з східними нотами: вони прекрасно підкреслюють елегантність і жіночність її образ.

Ось що відповіли користувачі:

«боже,яка красуня 😉», «Красиваяяя ❤️🌟», «Хіба законно бути такою красивою?😍😊», «Нереальна краса ❤», «Незрівнянна 🔥😍», «найкрасивіша жінка в світі ❤️», «Кошечкаа😻😻😻», «як можна бути такою гарною 😍😍», «Все я потонула😍», «Краса! 😍😍😍», – пишуть користувачі.

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