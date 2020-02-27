Регіна розповіла про популярні питання з приводу її дитини і щеплень

Регіна Тодоренко, яка стала мамою рік тому, вирішила поділитися секретами виховання та догляду за своїм малюком

Українська телеведуча досить часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

Під новим зимовим знімком, на якому Регіна позувала з маленьким Майклом, зірка розповіла про популярних питаннях з приводу її сина.

Регіна вирішила не залишатися осторонь і почала відповідати на численні пости шанувальників:

«З тих пір, як з'явилося шоу Регіна+1 мені часто пишуть молоді мами і запитують потрібно робити дитині щеплення, як і чим лікувати, як виховувати і тд. Я поки ще сама молода мати, тому ми вирішили разом з доктором Комаровським, самим відомим дитячим лікарем на території СНД, провести спільний прямий ефір і спробувати відповісти не тільки не ці питання, але і поговорити про сім'ю, дітей, та й просто про життя!», – написала Регіна під новим знімком.

Зазначимо, фанати не залишилися байдужі і повторили питання, що цікавлять їх знову.

По завершенню відпочинку на Мальдівах зірка відразу ж повідомила про продовження роботи над своїми проектами і відразу ж почала поповнювати Instagram новими фото.

На представленому кадрі зірка позувала в стильному вбранні, що складається з чорного корсета і класичних брюк. Однак, в підписі акцент Регіна поставила саме на використаної масці:

«Друзі, у мене для вас суперновость і ви перші, кому я про це кажу! 1 березня о 20.10 в ефірі НТВ стартує шоу «Маска», де ви побачите мене в кріслі журі!

Ви напевно чули про грандіозному проекті The Masked Singer, де знаменитості в неймовірних костюмах, що приховують їх особу, виконують хіти, а члени журі та глядачі намагаються їх викрити і відповісти на головне питання – хто під маскою?», – написала артистка, викликавши бурхливу реакцію користувачів Instagram.

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