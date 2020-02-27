Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної української поп-діви Софії Ротару, показала новий кадр в Instagram

На фото Соня позує в закритому купальному костюмі або чомусь подібному. Вона лежить на дерев'яних дошках на краю басейну. Волосся у дівчини були мокрими і розпущеним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Раніше ми повідомляли, що племінниця Ротару в одних трусиках показала, ніж її обдарувала природа.

На фото Соня позує в топіку і купальних трусиках. Образ вона доповнила чобітьми на підборах. Співачка позувала без басейну. На фото можна легко побачити, що просвічується через білий топ. На тлі видно ще стіна і зелень за нею.

Фанати не змогли оцінити фігуру співачки або написати коментарі. Все із-за того, що Соня опублікувала фото в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Повідомлялося, що племінниця співачки Софії Ротару, Соня Кей, написала цікавий пост у своєму Instagram.

Співачка, по всій видимості позувала вдома, у затишній одягу яскраво-зеленого кольору. Хвилясте волосся Соня прибрала у високий хвіст, кінці якого опускалися по плечу артистки.

Хоча особа Соня приховала за великим букетом жовтих троянд, все ж, було помітно, що вона зробила макіяж. Букет і артистка виглядали на фото добре, так і хочеться сказати: "Які ж вони розкішні".

Позаду можна побачити кухню артистки і кімнату шафою.

"Вітаю всіх з Днем Святого Валентина! Любіть один одного, поважайте і цінуєте! ❤️ Дякую тобі, коханий! ❤️", - підписала фото Соня.

За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів, в тому числі, у вигляді смайликів.

"Дякую!Сонечко,мила,будь завжди кохана!Розкішні троянди😘", "Кохання з коханим 😉🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "З днем валентина і вас🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹", - написали користувачі мережі.

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