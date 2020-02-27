Модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс Україн-2019», влаштувала пробіжку в облягаючому топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

Так, дівчина запропонувала передплатникам поспілкуватися, і їй поставили питання про те, які процедури вона робить, щоб підтримувати тіло струнким і красивим.

«Масаж і обожнюю Баню (намагаюся кожні вихідні ходити)», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Паша знімає себе під час пробіжки на тлі озера і багатоповерхівок. Однак кадри вона викинула в Сторіс – її шанувальники не змогли що-небудь сказати.

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На фото Маргарита позує в шкіряних штанях і куртці. Вона розстебнула останню і відхилила її руками. Як виявилося, Паша вирішила зробити фото без білизни. Модель позувала на білому фоні і вирішила в цей раз зібрати волосся у хвіст.

"Билися Ви коли-небудь з дівчиною?", - задали питання Маргариті. Вона відповіла: "З сестрою в дитинстві, ми двійнята. Це вважається? А так, я віддаю перевагу вести діалог".

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото. Все через те, що Паша опублікувала в сторіс знімок, де така функція відсутня.

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