Актриса Радміла Щоголева, що виконувала роль Гелі в «СВ-Шоу», розповіла про виснажливу роботу Андрія Данилка

Артистці пощастило брати участь у зйомках улюбленого багатьма українцями шоу на початку 2000-х. Радміла вирішила розповісти про те, з чого все починалося, в інтерв'ю для порталу "Амнезія". За її словами, спочатку її роль в шоу була зовсім невеликою.

«Вони ж хотіли, щоб я була обслуговуючим персоналом. Ніякого навантаження у мого персонажа особливо не було», - зізналася актриса.

Вона розповіла, що спочатку зйомки йшли важко і довго, проте в якийсь момент вони з Данилком в образі Вєрки Сердючки почали жартувати і веселитися. Таким чином шоу і придбало свій жартівливий характер. За словами Щоголевої, саме Данилко назвав її персонажа Гелею на честь свого косметолога, на прийомах якого йому доводилося вислуховувати нескінченну болтновню.

«Це був стьоб, адже моя Геля була безмовною», - пояснила актриса.

Вона також зізналася, що пізніше сама напросилася відправитися на гастролі з Данилком. Актриса стверджує, що графік артиста виявився занадто важким і виснажливим. Вона зізнається, що після цього дивується з того, що Андрій досі живий.

«На гастролі з театром Данилка я напросилася сама. Він мене відмовляв: "Ти ж квітка, тобі треба в нормальних умовах жити. Ні, не їдь". Потім я, звичайно, зрозуміла чому. Це була довга історія, до 25 концертів на місяць. Переїзд, концерт, переїзд і знову концерт. А бували ще й "заказняки" після концерту ввечері або вночі. І я потім через три роки прихворнула так непогано. Моїх енергетичних запасів не вистачило, тому я дивуюся, як Андрій досі ще живий», - розповіла Радмила.

Вона додала, що практично всі зароблені на гастролях гроші їй довелося витратити на обстеження і лікування.

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