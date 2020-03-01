Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками» Анна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, опублікувала нове відео в ретро-стилі

Красуня з'явилася в топі, який прийшовся їй по фігурі, пише Politeka.net. Наряд мав незвичний крій з фатіновими вставками.

Топ виділив красиві місця зірки: пишні груди і тонку талію. Наряд тримався на принадах, оголивши пупок і пружний прес. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Внизу виднівся одяг у темних кольорах з білим поясом.

Анна прибрала волосся назад, виставивши напоказ вушка з блискучими сережками.

Очі зірки були підкреслені ніжними тінями і темним олівцем. Дівчина грайливо вела себе перед камерою і виглядала розкішно.

"Вчора була атмосфера 30х років 🎬", - підписала фото Різатдінова.

За чотири години пост зібрав майже 8000 лайків та багато коментарів.

"Дуже дуже імпонує вам це образ", "Красуня👏💋🔥", "Сильно гарна♥️", "Романтично!", "Красуня❤️❤️❤️", "Красуня і розумниця!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏", "Дуже заворожує!!! Ви будете щаслива, обов'язково!!!!!!", "Шикарна👍", "Розкішна і фатальна красуня🌸", "Аничко Ти божественна😍😍😍", "Просто божественна", "НЕЗВИЧАЙНА КРАСУНЯ!🔥", "Красуня 😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Вау, ти божественна🤤🤤🤤", "Дуже гарно", "Моя муза 💋", "Ух, Ганна, вам пасує!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова з'явилася в світлому спортивному костюмі, що складається з короткого топа і тонких лосин. Спортивна форма не тільки підкреслила груди зірки, але показала її сталевий прес.

Красуня вигнулася, відставивши стегно убік і поклала на голову руки.

В пості Анна розповіла про свою студію з художньої гімнастики.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова позувала у чорному одязі і шарфом на шиї. Її образ завершили незвичайні сережки.

Красуня прибрала волосся назад і подивилася в камеру. Зірка грайливо зробила губи качечкою і зачарувала своєю розкішністю.

Легкий макіяж лише підкреслив красу Анни.

За чотири години пост зібрав понад 4500 лайків.

Нагадаємо, фаворитка Ями з "Танців з зірками" розсунула ноги в пікантній позі: "Навіть Волочкова позаздрить"

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