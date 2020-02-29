Відома українська співачка Настя Каменських показала новий образ з подружкою в Instagram

На фото Настя позує в жовтій толстовці або чомусь подібному і штанях. Поруч стоїть її краща подруга Аня Андрійчук в светрі і джинсах. Вони показали особи крупним планом. Дівчата були з розпущеним волоссям. На тлі можна побачити газон, дерева, кущі і якийсь будинок. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Аня написала пост про дружбу і бла-бла-бла! А для мене ти сім'я і нехай це буде назавжди! Знайти свою людину - це справжнє щастя! І це щастя робить ще дуже круті костюми", - написала Настя.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Гарні", "Які ви красиві", "Ви такі схожі", "А фото з якогось разу класними вийшли?", "Красуні", "Привіт з Мексики:)))) Справжнє щастя - це поділитися своїм щастям з іншою людиною! насолоджуйся кожним моментом свого дня! провів час з людьми люби! знайти себе! будь собою! та все має свій захід і тільки ніч закінчується світанком!".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Настя Каменських представила стильний образ в напівпрозорому платті і справила фурор.

Так, цього разу артистка вирішила показати досить стильні кадри, зроблені під час відвідування заходу з приводу "Великого Весняного концерту" у палаці "Україна".

Як видно, перед публікою Настя з'явилася в сценічному образі – на ній незвичайне напівпрозоре "пухнасте" сукню, прикриває інтимні місця. Сам вбрання вигідно підкреслив схудлу фігуру зірки. Волосся Насті були красиво укладені, а на її обличчі ідеальний вечірній макіяж.

"Сьогодні проводжали зиму на "Великому Весняному концерті в палаці "Україна"", - написала Настя.

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