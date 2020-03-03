Юна модель - дочка зірки Студії «Квартал 95» Олени Кравець Маша - багато подорожує

17-річна дівчина показала, як побувала в Лондоні і додала, що їй там дуже добре відпочивалося. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Марії.

Так на нових кадрах практично в самому центрі Лондона Маша позує на оглядовому майданчику в приглушеного персикового кольору блузці і джинсах з високою талією. На якихось фото дівчина посміхається, на якихось кокетує на камеру:

"Лондон, було добре", - підписала Маша свої свіжі опубліковані в мережі знімки. Шанувальники юної знаменитості написали під публікацією чимало компліментів на адресу Маші:

«Очаровашка 👍👍👍👍»

«Машка😍😍»

«Яка красива😍✨»

«Яка усмішка😁😁»

Також у своїх сторіз Маша розповіла, що сумує за своїм довгим волоссям і позувала з телефоном біля дзеркала. На дівчині була біла футболка.

Раніше дівчина виклала декілька фото в своєму мікроблозі в Instagram. "Люблю плівку і друзів своїх люблю", - підписала вона знімки.

16-річна Маша на одному з кадрів вирішила з двома подружками спародіювати (невже пішла по стопах гумористи-мами?) модний нині в соцмережах жест, як "губки качечкою". Дівчата закрили очі, мабуть, зображуючи задоволення на обличчі. В цілому, забавна картинка вийшла. На іншому кадрі, Маша з подружкою вирішили сфотографуватися "зовсім по-дорослому". Дівчатка розстебнули сорочки і приспустили їх, оголивши плечики. На третьому фото Маша вразила напрочуд стильним "луком": на ній коричневе пальто і білий худі з кольоровим принтом на грудях.

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