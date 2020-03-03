2 березня доньці української співачки Олі Полякової Маші виповнилося 15 років

Дівчинка здивувала особистими кадрами зі святкування свого дня народження. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram юної красуні.

Так на опублікованих в так званих сторіз фото Маша показала, як вона з друзями випиває. В запітнілих келихах було видно, швидше за все, шампанське. Компанія на відео Маші гуляла шумно, а сама іменинниця усміхалась і сміялась на камеру.

Крім того на фото і відео Маші видно, як вона сидить у пуфі трохи розставивши ноги: з нагоди свого дня народження юна знаменитість у своїх сторіз згадала всіх тих, хто її привітав в мережі, перерепостивши фото та тексти привітань. На вищезгаданому відео Маша була в білій сорочці й чорних штанях, а на самому заході на честь свого дня народження на обличчі дівчинки було видно яскравий і ефектний макіяж й вечірній наряд.

Раніше дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала з яскравим макіяжем, особливо виразними здаються очі завдяки "смокі-штрихам". Крім дорослого зовнішнього вигляду, юна красуня вразила мережу, притулившись на фото до полуголого хлопця. Останній розстебнув сорочку, посвітивши торсом, заради жаркого знімка.

Складається враження, ніби Маші виповнилося не п'ятнадцять, а як мінімум вона відзначила повноліття й вирішила пуститися у всі тяжкі.

"Sweet 15 ❤️❤️❤️Thanks @mashukovsky", - підписала фото дочка Полякової.

Користувачі не змогли пройти повз та залишили багато коментарів.

"Виглядаєш тут набагато старше 😊 повнолітньою))☺️"

"Красиво,але +5 років точно)"



"тут Виглядаєш набагато старше 😊 повнолітньої))☺️"

"Красиво,але +5 років точно)"

Нагадаємо, Полякова зчепилася зі слугою народу у прямому ефірі.

Як повідомляла Politeka, Полякова у короткому вбранні засвітила зайве: «можна дивитися вічно».