2 березня доньці української співачки Олі Полякової Маші виповнилося 15 років
Дівчинка здивувала особистими кадрами зі святкування свого дня народження. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram юної красуні.
Так на опублікованих в так званих сторіз фото Маша показала, як вона з друзями випиває. В запітнілих келихах було видно, швидше за все, шампанське. Компанія на відео Маші гуляла шумно, а сама іменинниця усміхалась і сміялась на камеру.
Крім того на фото і відео Маші видно, як вона сидить у пуфі трохи розставивши ноги: з нагоди свого дня народження юна знаменитість у своїх сторіз згадала всіх тих, хто її привітав в мережі, перерепостивши фото та тексти привітань. На вищезгаданому відео Маша була в білій сорочці й чорних штанях, а на самому заході на честь свого дня народження на обличчі дівчинки було видно яскравий і ефектний макіяж й вечірній наряд.
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Раніше дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала з яскравим макіяжем, особливо виразними здаються очі завдяки "смокі-штрихам". Крім дорослого зовнішнього вигляду, юна красуня вразила мережу, притулившись на фото до полуголого хлопця. Останній розстебнув сорочку, посвітивши торсом, заради жаркого знімка.
Складається враження, ніби Маші виповнилося не п'ятнадцять, а як мінімум вона відзначила повноліття й вирішила пуститися у всі тяжкі.
"Sweet 15 ❤️❤️❤️Thanks @mashukovsky", - підписала фото дочка Полякової.
Користувачі не змогли пройти повз та залишили багато коментарів.
"Виглядаєш тут набагато старше 😊 повнолітньою))☺️"
"Красиво,але +5 років точно)"
"тут Виглядаєш набагато старше 😊 повнолітньої))☺️"
"Красиво,але +5 років точно)"
Нагадаємо, Полякова зчепилася зі слугою народу у прямому ефірі.
Як повідомляла Politeka, Полякова у короткому вбранні засвітила зайве: «можна дивитися вічно».