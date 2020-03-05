Українська співачка Наталя Могилевська показала свою улюблену істоту

Артистка опублікувала новий пост в Instagram, на фото якого позувала не сама, пише Politeka.net. Зірка з'явилася крупним планом разом зі своєю собачкою на руках.

Наталія притиснулася до тварини і "зарилася" носом в її шерсті. Вона обіймала песика, який дивився в бік.

Сама Могилевська розпустила волосся, а на її обличчі був ледь помітний макіяж.

"Мій Масік ❤️ Фотосесія для журналу Interior Який домашній улюбленець є у вас?", - підписала знімок зірка.

За 11 годин пост зібрав понад 8000 лайків та багато коментарів.

"У кого є йорик, той точно знає, що це найулюбленіший собака у світі 😘 це маленька дитина і в той же час захисник найзліший😊", "Притулочний собачка Кора, наша улюблениця", "Глухий кіт , хом'як Валера , рибка Жасмін, равлики ахатина Аліса. Котик Сніжок", "Собакей-Келвін ,кот-Нафаня ,кішка-Анфіса,кішка-Ася ,кішка-Соня 😻", "Дуже красива і справжня фотографія!!", "Йорик! Ізабель) і забарвлення таке ж", "Черепаха, якій 18 років, собака 💗", "А у нас руда собачка", "А Ви з ним схожі🙂", "ні дітей, Ні родини, залишився тільки Масик", "Метиска Ася)))))) найулюбленіший член сім'ї 🐶🐕❤️", "Ось мій гангстер 😍", "У мене теж йорик Тимоша😍🐶🥰", "Таке ж диво, йорк Дарсі❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Наталя Могилевська постала в грайливому образі. Зірка дивилася в камеру і яскраво посміхалася. На її обличчі макіяж з акцентом на очі.

Проста зачіска у вигляді каре і масивна сережка надали образу якоїсь елегантності.

В пості артистка розповіла про концерти в Дніпрі та Миколаєві, а також про свій тренінг.

"Всередині кожного з нас живе наш кращий вчитель, і їм є ми самі, тільки ми його не чуємо!", - написала українська знаменитість в кінці.

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська розповіла про стоматологічні операції, які їй довелося перенести. І показала щоку після неї. Вона нафарбувала щоку і написала на неї "Хом'як". Могилевська вважає, що саме таким ставленням відрізняються творчі люди від звичайних.

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