Російський шоумен, чоловік Алли Пугачової, Максим Галкін показав, як його шестирічні діти розважаються вдома

Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На ролику зоряний тато намагається пояснити дітям, що таке флора і фауна. Галкін каже, що фауна – це світ рослин. А світ тварин – це флора. Але 6-річний Гаррі не дав своєму батькові договорити і вигукнув, що світ тварин – це «тваринка».

Після цікавої бесіди малюки стали біля вікна і стали придумувати пісню про «тваринку». Максим зняв дітей здалеку. Найімовірніше, вони не бачили, що їх знімають.

Відео за 5 годин подивилися понад півмільйона разів. Шанувальники в захваті від дітей Галкіна і Пугачової.

«ЯКІ ВОНИ КЛАСНІ», «Тваринка)))», «Допитливі дітки! Дай Бог всебічного добра родині! Переживаю як за найрідніших», «Гаррі для Лізи авторитет)», «Класний у вас курінь і штори. Дітки взагалі мої любимки», «Дружні діти. Не розбещені, допитливі, розумні», «Чудові дітки‼Ліза талановита», «Дорослі стали дітки», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ліза і Гаррі Галкіни вирішили зворушливо привітати маму з першим днем весни і першою неділею весни – святом, яке для себе придумала примадонна. Миле фото зроблено в домашній обстановці. На ньому видно, як 6-річні двійнята подарували квіти і листівку своїй зіркової матусі. Сама Алла на фото стоїть в домашньому костюмі, але з укладкою.

Відзначимо, що діти Пугачової з самого народження знаходяться на виду. Галкін дуже любить ділитися їх досягненнями, постійно знімає смішні ролики з їх участю. Тим більше, що є чим ділитися – діти зіркової пари дуже талановиті. Вони люблять співати, танцювати, показувати імпровізовані вистави.

Нагадаємо, що Максим Галкін налякав розвагами своїх дітей на ніч дивлячись: "З цього і починаються...".

Як повідомляла Politeka, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео: "Не говори Гаріку!".

Також Politeka писала, що "соперниця" Пугачової приголомшила визнанням, в шоу-бізнесі переполох: "Вагітна від Галкіна...".