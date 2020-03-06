Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко вирішила показати фанам, як розважається вдома

Молода модель в облягаючому спортивному костюмі покрасувалася на камеру, пише Politeka.net. Красуня-артистка живе в Нью-Йорку і регулярно постить в мережі різні історії з пейзажами незабутнього Великого Яблука, крім того, модель часто балує підписників і кадрами особистого змісту, такими як її пристрасні танці в чорному.

Так на нових кадрах зі сторіз дівчина зібрала у високих хвіст свої довгі, густі світлі коси, одягла спортивний костюм в облипку, головним елементом якого був короткий топ, що оголяє підтягнутий живіт знаменитості. Опісля красуня почала танцювати під закордонний хіт.

Варто відзначити, що рухалася Соня дуже вміло і в такт музиці, крім того, на її обличчі переважали позитивні емоції та посмішки зокрема.

Шанувальники зірки мережі не змогли цього разу прокоментувати відео Євдокименко, але раніше вони відзначали, що Соня просто "красуня, диво, очаровашка".

Раніше ми повідомляли, що довгонога онука Ротару показала себе у всій красі прямо на дорозі.

Струнка внучка-красуня Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася новими стильними кадрами з фотосесії.

Так на новому опублікованому фото довгонога білявка-красуня постала перед публікою в соцмережі в об'ємному пуховику оверсайз під пояс, лосинах і масивних модних черевиках.

Молода артистка впевнено крокувала по центральними вулицями Великого Яблука і тримала в руці при цьому яскраво-жовту сумку. Свої волосся модель зібрала у високий хвіст, вона впевнено дивилася перед собою і в цілому кадр вийшов дуже ефектним.

Шанувальники зачаровані упевненістю і природною красою Соні:

«Дуже красиве фото», «Класна куртка 👍, красуня", «Класне фото! Красиво дуже», «Що через туман пускають?)».

Повідомлялося, що 18-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко продовжує інтригувати шанувальників після анонса свого синглу.

Нагадаємо, внучка Ротару не соромлячись показала своє тіло в гарячій позі

Також Politeka повідомляла, що онука Ротару без білизни зважилася на пікантну фотосесію

А ще Politeka писала, гаряча онука Ротару вразила зовнішністю, бабуся не змогла пройти повз