Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала, як "б'є" власного тренера

Сьогодні в соціальній мережі Instagram співачка вирішила представити цілу серію відео, знятих під час заняття нової тренування в спортзалі, повідомляє Politeka.

Не так давно Вікторія заявила, що готова приступити до тренувань в тому ж темпі, що і раніше. Як відомо, співачка славиться струнким і підтягнутим тілом, причому багатьох шанувальників цікавить: як зірці вдається досягти таких результатів і бути такою стрункою, виблискуючи пресом на відпочинку?

Щоб відповісти користувачам повною мірою, співачка вирішила представити цілу серію роликів в соціальній мережі Instagram і навіть дала особисті коментарі про тих чи інших тренуваннях.

Якщо раніше зірка показала в короткому топі і укорочених лосинах, як просто займається на підлозі на маті і розігрівається, то сьогодні вона вирішила показати, як приступила до силових тренувань. Зірка позувала у звичайних чорних штанях і такого ж кольору майці без рукавів.

«Боротьба з коронавірусом!😂 😂😂🤼‍♂️🥊 #вбоевойпозиции», - написала зірка під новим роликом.

До цього зірка вирішила розповісти, як вирішила взяти участь у ранковому марафоні і має намір привчитися вставати хоча б на годину раніше, ніж треба.

В цей раз під новим знімком, на якому позувала в банному халаті і з рушником на голові, зірка вирішила розповісти, чому їй так важливо налагодити новий режим дня.

«Я за Ранній підйом!!!☀️🕣 Тому пропоную вам взяти участь у марафоні з раннього прокидання.🙂 🚿🛁 Це не означає, що всім треба буде терміново вставати о 5 ранку🥱😴. Просто зрушити будильник на годину раніше, ніж треба. Що можна встигнути за цей час: - позайматися спортом - почитати📚 - за медитувати🧘‍♀️ - вивчити чогось нового - прогулятися 🏃🏻‍♀️- провести процедури по догляду за собою🧖🏻‍♀️ - позайматися творчістю🎼 (малювання🎨🖼 , вишивання 🧵 і т. д.) - тим, що подобається, але ніяк не знаходиться час для цього», – розповіла зірка під новим постом.

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха без макіяжу показала соковиті мандаринки.

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