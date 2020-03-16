Відома українська співачка Даша Астаф'єва похвалилася фігурою, яка одразу позбавляє сну

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники завжди з цікавістю і дуже емоційно реагують на пікантні знімки Астаф'євої і не перестають захоплюватися її природними даними, нереальною неперевершеною красою і непідробною чуттєвістю.

Але останнім часом Даша Астаф'єва дещо відійшла від свого звичного образу фатальної сексапільної красуні і частіше з'являлася перед шанувальниками без макіяжу, захоплюючи природною красою.

Проте на свіжих фото в своєму Instagram знову повернулася до своїх улюблених кадрів і завела мережу новим горячим образом.

Даша продемонструвала свої апетитні форми у всій красі, позуючи в спокусливому вбранні. На фото артистка позує в облягаючому топі, яке підкреслило хвилюючі вигини її витонченої фігури і штанях з високою посадкою темного відтінку.

Співачка зображена з мінімум макіяжу на обличчі, що лише додало образу ніжність і чуттєвість. З прикрас – тільки довгі сережки у вухах, а волосся зібране у високий хвіст.

На жаль, шанувальники зіркової красуні не зможуть залишити свої коментарі під знімком, адже його дівчина опублікувала у своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як проходили останні рекламні зйомки.

Даша займається не тільки співом і пробує себе в ролі актриси, в соціальних мережах артистка славиться своїми гарячими фотографіями, зробленими під час різних фотосесій.

Цього разу співачка представила стильні кадри в соціальній мережі Instagram, виконані в незвичайному сучасному стилі. Позуючи в стильному обтягуючому вбранні, Даша постала у несподіваному вигляді. На двох фото можна помітити, як артистка позує з нарощеним волоссям і заклично дивиться в камеру.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накачене формами.

Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна.