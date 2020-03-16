Навіть на роботу майже не їздить!

Чоловік хворої на рак Анастасії Заворотнюк буквально поселився в клініці, щоб допомагати дружині

За повідомленнями ЗМІ, відомий російський фігурист Петро Чернишов з самого початку проводив дуже багато часу в лікарні зі своєю дружиною відразу після того, як їй поставили страшний діагноз рак мозку. Пізніше спортсмен був змушений повернутися до активної роботи через фінансові труднощі.

Однак тепер повідомляється, що Чернишов знову проводить з Заворотнюк практично весь свій вільний час. Фігурист майже не виїжджає з медичного центру в Барвисі. Відомо, що він відлучається тільки по роботі, однак і це трапляється не часто. Крім того, спортсмен привозить до лікарні покупки – продукти і спеціальну крупу для імунітету.

Також в лікарню до актрисі регулярно навідується її мама. Вона залишається в клініці на цілий день, а їде тільки під вечір.

Джерела стверджують, що зараз близькі намагаються не залишати Заворотнюк одну, поки лікарі борються за її життя.

Раніше дочка Заворотнюк Анна розповіла фанам артистки, в якому стані зараз знаходиться її мати. Зокрема у своєму новому пості Ганна розповіла про своє минуле, мовляв була важким підлітком, і відповідаючи на запитання шанувальників Анастасії в коментарях сказала, що її родині сподівається на краще.

«Анна, скажіть будь ласка, матусі краще?», - пише одна з прихильниць Анастасії в мережі, на що її старша дочка відповіла:

«Так. Ми боремося, молимося і лікуємося».

Як відомо, з соціальних мереж ходить все більше інформації про те, що популярна актриса Анастасія Заворотнюк померла з-за важкої хвороби.

За інформацією журналістів, "прекрасна няня" могла померти ще кілька місяців тому.

Однак, як стверджують джерела, сім'я тримає у таємниці цю страшну новину.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає, а родичі Анастасії Заворотнюк продовжують зберігати мовчання з моменту "зникнення" актриси.

Нагадаємо, Заворотнюк померла: дочка актриси перервала мовчанку й відповіла на головне питання.

Як повідомляла Politeka, дочка Заворотнюк налякала всіх дивним знімком, в мережі заговорили про неладне.

Також Politeka писала, що дочка Заворотнюк показала фото хворої на рак матері, приголомшивши визнанням.