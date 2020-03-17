Старша донька відомої української артистки Олі Полякової показала, в якому вигляді гуляє вулицями міста в період карантину

15-річна Маша з'явилася на вулицях, найімовірніше, української столиці у стильній куртці і сонцезахисті й джинсах. Незважаючи на те, що в Україні введено карантин через коронавірус, дівчинка була на вулиці без маски. Хоча, можливо, вона її просто зняла, коли фотографувалася, пише Politeka.net. Та і людей навколо особливо видно не було.

Сама Маша поцікавилася у своїх підписників, що ті роблять в період карантину. Користувачі пишуть різне у відповідь, в основному, молоді нудно і страшно у ситуації, що склалася, а також "відвішували" Маші компліменти:

«Тривожно проходить 🌟»

«Дали дистанційне навчання 😒😒😒»

«Вау 😍✨🍒»

"Як так?"

«У Києві зафіксовано два випадки коронавіруса»

«Страшнувато»

Раніше дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала з яскравим макіяжем, особливо виразними очі здаються завдяки "смокі-штрихам". Крім дорослого зовнішнього вигляду, юна красуня вразила мережу, притулившись на фото до роздягненого хлопця. Останній розстебнув сорочку, посвітивши торсом, заради жаркого знімка.

Складається враження, ніби Маші не виповнилося п'ятнадцять, а як мінімум вона зазначила повноліття і вирішила пуститися у всі тяжкі.

"Sweet 15 ❤️❤️❤️Thanks @mashukovsky", - підписала фото дочка Полякової.

Користувачі не змогли пройти повз і залишили безліч коментарів.



"тут Виглядаєш набагато старше 😊 повнолітньою))☺️"

"Красиво,але +5 років точно)"

Нагадаємо, юна дочка Полякової показала "звірине обличчя: "Не бачила ще таких!".

Як повідомляла Politeka, донька Полякової в крихітному бікіні показала, чим її обдарувала мати-природа.

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