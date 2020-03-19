Знаменита українська співачка Анна Седокова в рожевій сукні показала результат свого схуднення
Кілька днів тому Ганна розповіла, що завершила свій міні-марафон зі схуднення і відразу ж по його закінченню приступила до зйомок нового проекту під назвою "Квартира 69", пише Рoliteka.net.
Відомий астролог розповів, коли закінчиться пандемія коронавірусу: «Ми знаємо, що...»
Танки увійшли в столицю через карантин, крайні заходи вводяться з 19 березня: кадри з місця
Нещастя обрушилося на дочку Пугачової, термінове звернення: "Так погано..."
Списання грошей з карт: Приватбанк попередив українців, подробиці
Зйомки проходять незважаючи на те, що зараз введено карантин через загрозу поширення коронавіруса. Схоже, Анна вирішила не збиватися з графіка і тому кожен день проводить на знімальному майданчику більшу частину дня.
В цей раз в розділі Сторі вона показала, як приміряла на себе стильне плаття довжини "міді" яскраво-рожевого кольору з білими смугами. При цьому вбрання вигідно підкреслив значні форми зірки, які ледь помістилися в наряд без бретелей.
Ганна постала у вбранні під час запису одного з моментів шоу, на якому також з'явилися її колеги і навіть встигли здивувати зухвалими витівками перед обличчям артистки. Трохи пізніше співачка показала фото, зняте в той момент, коли сама Ганна разом з одним сиділа в подобі ванною, заповненою світлими кульками.
Раніше співачка показала себе в стильному вигляді. На фото вона щасливо посміхалася з розпущеним волоссям і в яскраво-жовтому костюмі власного бренду.
Зірка також зазначила, що почитала коментарі під останнім постом і вирішила підвести підсумок, що саме головне, і не тільки зараз, бути здоровим і правильно харчуватися, це пов'язано безпосередньо.
«Ключі до успіху, що я зрозуміла за час марафону #СедоковаПП:
1: Потрібно відмовлятися від 🍷 . Один келих за вечерею кожен день не приведе тебе до стрункості. Краще два келихи, але раз в тиждень, зате ти будеш чекати цього дня як свята 😂
2: Відмова від яєць і молока дисциплінує і призводить до відмови від булочок!
3: Інтервальне голодування 8/16 - сила і дуже крутий метод, який підходить до будь-якого графіком
4: Розрахунок КБЖУ важливий
5: Забудь про воду за три години сну, щоб не прокидатися з набряками, але за день випивай не менше двох літрів.
Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.
Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.
Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином