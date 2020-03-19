Ганна приміряла на себе яскравий образ, з'явившись в рожевій сукні без бретелей на шоу

Знаменита українська співачка Анна Седокова в рожевій сукні показала результат свого схуднення

Кілька днів тому Ганна розповіла, що завершила свій міні-марафон зі схуднення і відразу ж по його закінченню приступила до зйомок нового проекту під назвою "Квартира 69", пише Рoliteka.net.

Зйомки проходять незважаючи на те, що зараз введено карантин через загрозу поширення коронавіруса. Схоже, Анна вирішила не збиватися з графіка і тому кожен день проводить на знімальному майданчику більшу частину дня.

В цей раз в розділі Сторі вона показала, як приміряла на себе стильне плаття довжини "міді" яскраво-рожевого кольору з білими смугами. При цьому вбрання вигідно підкреслив значні форми зірки, які ледь помістилися в наряд без бретелей.

Ганна постала у вбранні під час запису одного з моментів шоу, на якому також з'явилися її колеги і навіть встигли здивувати зухвалими витівками перед обличчям артистки. Трохи пізніше співачка показала фото, зняте в той момент, коли сама Ганна разом з одним сиділа в подобі ванною, заповненою світлими кульками.

Раніше співачка показала себе в стильному вигляді. На фото вона щасливо посміхалася з розпущеним волоссям і в яскраво-жовтому костюмі власного бренду.

Зірка також зазначила, що почитала коментарі під останнім постом і вирішила підвести підсумок, що саме головне, і не тільки зараз, бути здоровим і правильно харчуватися, це пов'язано безпосередньо.

«Ключі до успіху, що я зрозуміла за час марафону #СедоковаПП:

1: Потрібно відмовлятися від 🍷 . Один келих за вечерею кожен день не приведе тебе до стрункості. Краще два келихи, але раз в тиждень, зате ти будеш чекати цього дня як свята 😂

2: Відмова від яєць і молока дисциплінує і призводить до відмови від булочок!

3: Інтервальне голодування 8/16 - сила і дуже крутий метод, який підходить до будь-якого графіком

4: Розрахунок КБЖУ важливий

5: Забудь про воду за три години сну, щоб не прокидатися з набряками, але за день випивай не менше двох літрів.

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