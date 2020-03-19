Українська співачка MARUV показала як веселиться з подругою під пісню російського гурту Little Big

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка вирішила показати, як проводить вільний час вдома разом з близькою подругою і колегою за сумісництвом, повідомляє Politeka.

Цього разу зірка з'явилася в домашньому вигляді під час запального танцю. Примітно, що станцювати зірка перед об'єктивом вирішила саме під пісню групи Little Big, з якою артисти мали намір виступити на Євробаченні. Однак, у зв'язку з епідемією коронавіруса, конкурс скасували.

Відзначимо, що раніше Ганна не змогла виступити від своєї країни на конкурсі Євробачення роком раніше унаслідок розбіжностей, пов'язаних з її виступами в РФ. Схоже, артистка своїм танцем хотіла підтримати російську групу, яка також не поїде на конкурс, але з інших причин.

Під час свого танцю Ганна позувала без макіяжу, в яскраво-рожевій толстовці і чорній спідниці. Доповнити вбрання співачка вирішила звичайними чорними капроновими колготками. Причому в ролику можна помітити, що в такому форматі вона ще не виступала.

До цього артистка представила кліп, який став початком нового проекту. Зірка вирішила назвати себе "Шлакоблочина", акцентуючи увагу на тому, що вона нібито насміхається над багатьма темами, а оточенню пора "приймати" гумор, як раніше сама Корсун заявила в Сторі Instagram.

У новому кліпі, знятому в одних рожевих тонах, вона разом з учасницями свого шоу-балету виконувала провокаційні руху, а також використовувала різні відверті пози під час того, як сиділа на підлозі або вигиналася перед дівчатами на четвереньках.

У ролику всі дівчата тверк в мереживній бікіні блідо-рожевого відтінку. Заспівав разом з Ганною також і співак Fearmuch. "Ти куди, пані? Познайомлю твою кицьку зі своїм удавом".

У цілому, весь текст пісні одноманітний і досить відвертий. Також крім провокаційних танців дівчата похвалилися розтяжкою, покрутили обручі і покрутилися біля пухнастих котиків. Користувачі мережі залишилися під бурхливим враженням від побаченого, оскільки представлений ролик є абсолютною протилежністю до попередніх робіт зірки.

Нагадаємо, MARUV розсунула ноги і влаштувала брудні танці в обтягуючих лосинах

А ще Politeka писала, що MARUV на колінах зняли в самий непристойний момент, кадри облетіли мережу

Також Politeka повідомляла, що Расторгуєв покликав MARUV в РФ, не забувши образити українців