Колишня дружина Потапа Ірина Горова показала новий знімок в Instagram

На фото Горова позує в пальто або чомусь подібному, а також джинсах і жовтим низом. Вона сидить на стільці на доріжці причалу, швидше за все. Поряд з нею стоїть син Андрій. Він був у помаранчевій толстовці, штанях, жилетці, а також окулярах. На тлі можна побачити столики, магазини та інших людей. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Негатив завжди лежить на поверхні. Складніше думати про позитив і швидко почати перебудовуватися. Потрібно завжди тверезо оцінювати ситуацію і намагатися бачити позитивні сторони. Введення карантину дало мені можливість наповнити себе новими смислами, перезавантажитися, з'явився час на читання книг, спілкування з дітьми, переоцінку багатьох речей, йогу, медитацію і нововведення в Мізки.Груп", - написала Ірина.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ух ти, як динамічно! Ви для сина МУЗА. Крутий мамік", "Цікаво, чим приваблює багатьох zoom? Там же сесії за 30 хв..або з цієї ж причини?", "Ех Потапчик...".

Раніше ми повідомляли, що колишня дружина українського продюсера Потапа Ірина Горова перервала мовчання і висловилася про розпад дуету «Час і Скло».

"«Надя, Льоша.. Якщо чесно, дуже важко підібрати правильні слова.. слова. Для мене ви не просто група - ви друзі, ви команда, частина родини. За ці 10 років ми пройшли через величезну кількість концертів, зйомок, концертів, примірок, поїздок.. десятки кліпів, пісень, премій, тисячі концертів, мільйон годин душевних розмов. Мені сумно. Я не думала, що буде так важко - на зйомках кліпу «Назавжди ніколи» , коли ми дивилися всі ці архівні кадри - на мене найшла така ностальгія.. скільки всього було за ці 10 років!», - написала Ірина.

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