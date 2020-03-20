37-річна російська співачка Анна Сєдокова вирішила перервати мовчання і відповісти на звинувачення 39-річної правниці і артистки Каті Гордон в тому, що "побешкетувала" з її екс-чоловіком

Так, Гордон в YouTube-шоу «Альона, блін!» розповіла, що остаточно розлучилася з чоловіком Сергієм Жориним через його зради. Зокрема, масла у вогонь підлила неприємна історія з Сєдоковою.

За словами Гордон, коли вона лежала на збереженні, будучи вагітною сином Даніілом, то помітила в Instagram Сєдокової фото нібито з її домашніми "шпалерами і плінтусами". При цьому Аня з'явилася в пікантному образі: у джинсах хлопця і підписала кадр «Кращі джинси-бойфренди справжнього бойфренда». Гордон була не в собі від сказу і написала в коментарях: «Сєдокова, може, я народжу хоча б. Анічка, ти чого?»

У Сєдокової, очевидно, урвався терпець і вона висловилася про всю цю ситуацію. За її словами, на фото її квартира, і джинси зовсім не Жоріна.

«Все! Я більше не можу. Я мовчала, але досить. Катерина в черговий передачі розповідає, яка я жахлива жінка. Така маячня! Я не полінувалася і перегорнула всі свої фотографії. Дивіться це те ж фото, яке вона представила в шоу. «Кращі джинси-бойфренди справжнього бойфренда», — написала я, стоячи в джинсах свого хлопця... Це моя квартира, мій плінтус. Мій живіт і джинси іншої людини. Ви впевнені, що Сергій Жорін влізе в такий розмір джинсів?» - вибухнула Аня в "сторіз".

Відзначимо, в даний час Сєдокова зустрічається з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою і не соромиться виставляти гарячі кадри з ним в своєму Instagram.

Раніше ми повідомляли, Седокова бере участь у зйомках шоу "Квартира 69". Днями артистка посвітила принадами в нескромному образі в компанії колег. На ній боді, колготки в клітинку і довгий червоний плащ. Красуня своїм зовнішнім виглядом довела до екстазу шанувальників.

«Як я мрію з вами сфотографуватися!!😭мрія моя з дитинства!!😔😔😔МІЙ ІДЕАЛ ЖІНОЧОЇ КРАСИ!!!❤❤❤❤», «Воу воу воооу, ось це потужна компанія ❤️❤️❤️», «О, боги 🐆 🔥», «Кайф 🖤🌍», - писали в коментарях.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином