Старша дочка української співачки Олі Полякової Маша влаштувала стильну фотосесію в новому іміджі

Юна модель і зірка Instagram представила на своїй сторінці цілий фотозвіт з останньої фотосесії, на якій постала в бунтарську підлітковому образі, пише Politeka.net.

Так, цього разу на своїй сторінці в Instagram молода модель похвалилася кадрами, на яких з'явилася в спортивному стилі: у світлих рваних джинсах і оверсайз-толстовці з принтом. Масивний ланцюг на шиї і трендова капелюх завершують образ.

Схоже, Маша влаштувала веселу фотосесію, позуючи на підлозі на сірому фоні в різних позиціях.

"У вас є кохана людина, особисто у мене так. А хто не скажу", - підписала нові знімки зірка. Шанувальники тут же відреагували і написали, що можливо вона має на увазі нікого іншого, як свою знамениту маму.

«Гарна дівчинка, борися з негативом, його не уникнути. Як говориться_за красу треба платити», «Є🔥🔥🔥», «Красуня😍 І хто що не говорив, залишайся собою!!♥️ Ти прекрасна, і впевнена дуже хороша людина)🔥», «🤩Baby 🔥you are fire», «Ти красуня 😘 і не зважай ні на кого».

Раніше дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала з яскравим макіяжем, особливо виразними очі здаються завдяки "смокі-штрихам". Крім дорослого зовнішнього вигляду, юна красуня вразила мережа, притулившись на фото до полуголому хлопцеві. Останній розстебнув сорочку, посвітивши торсом, заради жаркого знімка.

Складається враження, ніби Маші не виповнилося п'ятнадцять, а як мінімум вона зазначила повноліття і вирішила пуститися у всі тяжкі.

"Sweet 15 ❤️❤️❤️Thanks @mashukovsky", - підписала фото дочка Полякової.

Користувачі не змогли пройти повз і залишили безліч коментарів.



"тут Виглядаєш набагато старше 😊 повнолітньої))☺️"

"Красиво,але +5 років точно)"

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