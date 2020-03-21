Екс-солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва влаштувала вдома тренування, щоб позбутися від "поганого"

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка опублікувала кілька кадрів, які були зняті під час її тренування вдома, пише Politeka.

У зв'язку з введенням карантину в країні і скасування всіх світських заходів, а також зйомок шоу і навіть концертів, у зірки з'явилося багато вільного часу. Щоб урізноманітнити свої будні, артистка активно відпочиває вдома, ділиться своїми думками в Instagram, а також показує свої заняття спортом.

Сьогодні зірка в звичайному домашньому відео показала крихітну частину тренування вдома. Надя позувала у чорному спортивному костюмі, що складається з топа і лосин з білим принтом з боків на стегнах. При цьому в підписі Надя написала, що після йоги і спільних занять спортом багато погані думки просто спаряются з голови.

Відзначимо, не так давно Надя також озвучила головні правила хорошого життя:

"Правило перше – планувати все, правило друге – пам'ятати про особисте життя, правило третє – відпочивати, правило четверте – цінувати близьких, правило п'яте – займатися улюбленою справою, правило шосте – доглядати за шкірою обличчя, правило сьоме – знаходити те, що надихає, правило восьме – створювати собі маленькі радості".

Раніше Надя з'явилася в компанії однієї з команд шоу в стильному вбранні – подовженому піджаку з ременем, під яким ледь помітна спідниця червоного кольору. Стильний образ артистка доповнила чорними черевиками на масивної тракторній підошві. А ось підписи під яскравими фото Надя нагадала про ефірі самого шоу:

«Ребятааааа, @ligasmeha в ефірі ! Як вам мої @lovikurazhh ??? Дивилися? Якщо раптом пропустили - знайдіть на офіційному каналі @ligasmeha на YouTube . Mua : @ruzhaya_vi».

Шанувальники тут же написали слова захоплення зірки:

«Ваще вогонь😂», «кращий сезон, благрдаря вам і Дантесу😻❤️❤️», «Кращі 🔥», «😍😍😍 Як красиво», «Надяяяя, ваша команда сама класна з всіх!!! Віримо у вашу перемогу!», «Ви міць 🔥🔥🔥пишаємося вами♥️♥️», «виступ - бомба! вам пряма дорога в фінал😉🔥», «Класні!!!👍👍👍», «Офігенно❤️», «Боже, яка красуня Надя💋».

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