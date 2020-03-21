Відома українська співачка MARUV показала фотопідбірку з шоу «Студія 69»

Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Співачка MARUV похвалилася незвичайною зачіскою – чотири товсті коси з канеколоном і дві маленькі синього кольору, а також нарядом у своєму стилі. На ній був надітий латексний костюм на змійці, чокер на шиї з залізним кільцем і чорні окуляри.

«Новий випуск шоу «Студія 69» з моєю участю вже в Ютубчике. Як вам пісня МЭВЛ «Патамушка» у моєму виконанні?», – запитала Марув на своїй сторінці під фотографіями.

В коментарях шанувальники захоплюються новими кадрами та її кавером на пісню Мэвла:

«Дуже класна) випускай її як кавер», «Приєднуюся до відкликання Мэвла: "Краще, ніж оригінал")», «Давай більше розмовних сториз, як сьогодні вночі, цікаво слухати твої думки за різних ситуацій», «А чому б вам не з Little Big зняти кліп?», «Пісня супер 👍 краще ніж оригінал від Мэвла. Звучить по новому, свіжо, класно і танцювально 👏💣💥🤘 постійно на репите», «тепер Хочемо слухати тільки твою версію Патамушки», «Шикарна як завжди 😻», «Неможливо описати словами!! Це найкращий кавер який я чув за останні 5 років».

Раніше ми повідомляли, що українська співачка MARUV з'явилася в незвичайному вбранні під час зйомок телешоу

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила показати, як проходили зйомки шоу, в якому вона взяла участь не так давно. На серії кадрів зірка вирішила з'явитися в похмурому вбранні.

Так, цього разу артистка з'явилася зі звичним яскравим макіяжем на обличчі і в напівпрозорої кофті, з-під якої помітно білизна, в чорному піджаку і в короткій спідниці. Проте із-за короткого і відвертого вбрання Ганна засвітила зайве - звисають бочка. Обтягуючий вбрання, схоже, помітно виділив її фігуру.

Нагадаємо, MARUV в недбалому вигляді влаштувала дикі танці під пісню Little Big

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