Астаф'єва часто постає у відвертих вбраннях

Українська співачка Даша Астаф'єва показала кадри зі зйомок, на яких з'явилася в незвичайному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка і модель Даша Астаф'єва - відома любителька відвертих зйомок і регулярно захоплює й зваблює шанувальників пікантними знімками.

Даша з задоволенням приймає участь у різних фотосесіях, демонструючи свої соковиті форми і просто неможливу красу. Наприклад, в новому фотосеті вона позувала стоячи на шкурах тварин.

Новий фотосет на сторінці в Instagram став лише підтвердженням того, що спокуслива Даша вміє звести з розуму прихильників лише парочкою відвертих кадрів.

Вона показала розкішну чорну оксамитову сукню з прозорим коміром і рукавами. Вбрання з глибоким вирізом і прозорими вставками зверху ідеально підкреслило її фігуру.

Астаф'єва доповнила урочистий образ сонцезахисними окулярами і хусткою. Макіяж – з акцентом на губи з помадою темно-червоного глибокого відтінку – трендом сезону і безумовною класикою. Позувала Астаф'єва, стоячи на колінах, навколо неї розкидані шматки матеріалу, що нагадує шкуру тварин.

Співачка позбавила користувачів мережі можливості коментувати знімки, адже їх вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що Даша Астаф'єва - активний користувач соціальних мереж, тому намагається щодня поповнювати стрічку Instagram новими кадрами, зауваженнями та інформацією про власне життя.

Цього разу зірка вирішила відповісти на найбільш цікаві запитання шанувальників в розділі Сторіз Instagram.

Так, співачка вирішила показати відповіді на нескромні питання, виставивши провокаційні фото і розповівши про особисті теми. Відповідаючи на слова «Як забути і викинути з колишнього голови?», артистка глузливо відповіла: «Якщо помітив, що скачеш на мертвого коня – злізьте!».

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