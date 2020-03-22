Українська співачка Тіна Кароль показала цікавий кадр, який не залишив місця для уяви
Як повідомляє Politeka.net захоплює, інтригує і заводить своїх шанувальників не тільки на концертах, але і за допомогою вельми пікантних фото. Кліпи артистки також настільки чутливі, що важко повірити в те, що дійство в кадрі-лише фантазія режисера.
Крім того, співачка хвалиться вельми відвертими і пікантними образами. При цьому співачка вміє підкреслити свою жіночність, сексуальність, досконалість, не переходячи межу дозволеного.
Тепер же співачка підігріла фантазію фантів пікантним знімком в яскравому вбранні, який підкреслив кожен вигин її чарівною фігури.
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Перед користувачами мережі Тіна постала в облягаючій жовтій сукні, яку обрала для зйомок. Цей ефектний образ артистка доповнила вишуканими прикрасами-сережками і яскравим вечірнім макіяжем з фірмовою червоною помадою від якої Кароль практично ніколи не відмовляється. При цьому співачка позує, вигнувшись у спокусливій позі.
На жаль, користувачі мережі позбавлені можливості залишати свої коментарі і лайки під відповідним знімком, адже його співачка показала у своєму особистому Instagram-Stories.
Також раніше повідомлялося, що відома співачка Тіна Кароль прогулялася по вулиці разом з сином і показала, як катається на велосипеді.
Артистка не так давно розповіла про те, що змушена була забрати свого єдиного сина Веніаміна з Лондона, скасувала частину виступів і проводить по Скайпу репетиції шоу "Голос".
Незважаючи на безліч труднощів, Тіна, схоже, дуже щаслива адже у неї з'явилася можливість провести час з найближчою людиною - єдиним сином Веніаміном, який дуже рідко буває вдома через навчання в Лондоні.
Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, що ховає під сорочкою прямо на концерті
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