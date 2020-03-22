Внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко показала стильний лук, який може привернути увагу будь-якого чоловіка

Як повідомляє Politeka.net, внучка легендарної Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко живе в Нью-Йорку, проживавши в самому центрі міста – престижному районі Манхеттен.

Дівчина навчається в престижній Школі дизайну "Парсонс" і проводить левову частку часу в США. Софія публікує стильні стріт-стайл луки з "Великого Яблука" і демонструє, як треба поєднувати трендові речі сезону.

Так, внучка артистки показала сонячний кадр, зроблений на вулиці Парк-Авеню. Для прогулянки дівчина обрала стильне пальто бежевого кольору, яка одягла поверх чорного гольфу, завужені штани того ж відтінку, туфлі на високому каблуці. А доповнила вона лук сережками-гвоздиками. Використання мінімуму косметики лише підкреслило природні дані дівчини, довге волосся вона вирішила зібрати в низький пучок.

При цьому дівчина позує, сидячи на лавці, в пікантній позі - закинувши одну ногу на іншу.

Романтичний і разом з тим спокусливий знімок дуже сподобався підписникам дівчини, які в черговий раз захоплювалися красою Соні.

"Виглядаєш просто шикарно😍", "Тепер це моє найулюбленіше фото😍🤤", "Вау красуня🔥🔥🔥🔥", "Аххаах, звідки ти береш такі круті рядка", " Начебто просте фото, але таке чуттєве 😍", "Яка ж шикарна 🤩🤩не можу перестати захоплюватися твоєю красою 🤩".

Також раніше повідомлялося, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала нові кадри в Instagram.

На кадрах юна онука позує в коротких шортах, топі і олімпійці або чомусь подібному. Волосся в цей раз Соня зібрала в хвіст. Образ Євдокименко доповнила великими сережками. На тлі можна побачити диван, дзеркало і інші елементи інтер'єру кімнати.

Фанати не змогли обговорити танці або поставити лайки публікації. Все через те, що онука Ротару опублікувала її в сторіс, де функції такі відсутні.