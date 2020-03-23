Популярна українська співачка Даша Астаф'єва вразила ідеальними формами в новій пікантній фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, у артистки поцікавилися, які є способи подолати комплекси. У відповідь на це знаменитість опублікувала оголене фото і несподіване зізнання.

«Для мене це один єдиний, вірний спосіб – прийняти себе, полюбити і не дати комплексів і невпевненості заважати моєму стану щастя! Найчастіше, комплекси у людини від наповненості та брак досвіду і знань», - зазначила вона.

Астаф'єва зізналася, що у кожного свої методи: «додаткова освіта, спорт, подорожі, оточення себе вірними людьми й ще багато інших».

«Здатися можна лише тоді. Коли чесно зізнаєтеся собі, що перепробували все», - підкреслила вона.

До цього ми писали, що співачка і модель Даша Астаф'єва - відома любителька відвертих зйомок і регулярно захоплює й зваблює шанувальників пікантними знімками.

Даша з задоволенням приймає участь у різних фотосесіях, демонструючи свої соковиті форми і просто неможливу красу. Наприклад, в новому фотосеті вона позувала стоячи на шкурах тварин.

Новий фотосет на сторінці в Instagram став лише підтвердженням того, що спокуслива Даша вміє звести з розуму прихильників лише парочкою відвертих кадрів.

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