Популярна українська співачка Даша Астаф'єва вразила ідеальними формами в новій пікантній фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, у артистки поцікавилися, які є способи подолати комплекси. У відповідь на це знаменитість опублікувала оголене фото і несподіване зізнання.
«Для мене це один єдиний, вірний спосіб – прийняти себе, полюбити і не дати комплексів і невпевненості заважати моєму стану щастя! Найчастіше, комплекси у людини від наповненості та брак досвіду і знань», - зазначила вона.
Астаф'єва зізналася, що у кожного свої методи: «додаткова освіта, спорт, подорожі, оточення себе вірними людьми й ще багато інших».
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«Здатися можна лише тоді. Коли чесно зізнаєтеся собі, що перепробували все», - підкреслила вона.
До цього ми писали, що співачка і модель Даша Астаф'єва - відома любителька відвертих зйомок і регулярно захоплює й зваблює шанувальників пікантними знімками.
Даша з задоволенням приймає участь у різних фотосесіях, демонструючи свої соковиті форми і просто неможливу красу. Наприклад, в новому фотосеті вона позувала стоячи на шкурах тварин.
Новий фотосет на сторінці в Instagram став лише підтвердженням того, що спокуслива Даша вміє звести з розуму прихильників лише парочкою відвертих кадрів.
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