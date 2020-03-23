Влад Яма насмішив шанувальників оригінальними «експериментами» із зовнішністю

Знаменитий український хореограф не перестає радувати шанувальників як новими, так і архівними кадрами зі свого життя. Як повідомляє Politeka, на цей раз танцюрист вирішив показати, як виглядав в молодості.

У розділі Сторіз свого Instagram Яма опублікував своє фото, зроблене, судячи з усього, ще в шкільні часи. На ньому майбутній хореограф позує у формі і ще з незайманою шевелюрою на голові. При цьому можна помітити, що брови молодого Ями росли дуже близько одна до одної і практично зустрічалися на переніссі.

«Посміхніться. Не дякуйте», - іронічно підписав знімок Яма.

Втім, трохи пізніше він вирішив показати, що не так вже й сильно змінився за минулі роки. Правда, для цього йому довелося трохи попрацювати над своїм фото. На відредагованому знімку Яма лежить в ліжку. Він змінив собі практично всі риси обличчя, зробивши його майже невпізнанним. Особливо сильно виділяються брови, які танцюрист збільшив і з'єднав разом на переніссі.

«Зараз я теж нічого», - підписав знімок хореограф.

Раніше повідомлялося, що Влад Яма з дружиною виїхав у Київську область на прогулянку на природі. В цей час він вирішив розповісти фоловерам, що не слід робити під час карантину в країні.

«Хлопців, пару слів про ситуацію і про ставлення до неї. Ми, насправді, з родиною сидимо вдома, нікуди не висовуємося. Доставку продуктів зараз будемо замовляти, щоб в магазин по можливості поки не заходити. Мене дивує позиція людей: «Та, пронесе» чи «Якщо судилося – то судилося». Давайте все-таки слідувати рекомендаціям держави. Питань дуже багато. Якщо нам кажуть, радять, рекомендують з досвіду інших країн, давайте будемо вдома, давайте займатися спортом вдома, давайте менше ходити в гості, як би це страшно не звучало. Обов'язково прорвемося, помандруємо. Все буде круто!», – попросив шанувальників Яма на відео під час прогулянки.

Нагадаємо, Влад Яма з усієї сили притиснувся до гарячої дружині, кадри облетіли мережу.

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