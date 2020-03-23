Відома українська виконавиця Анастасія Кумейко показала розкішне тіло в одному халаті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина в одному халаті присіла на столі і розповіла про книги, читати які їй сподобалося найбільше. У список потрапили: «Перехрестя» Володимира Чепового, «Радикальне прощення» Коліна Тіппіна, «Нова Земля» Ергарта Толле, «Місто 2150» Тая Александера, «До зустрічі з тобою» Джоджо Мойеса, «Місто жінок» Елізабет Гілберт, «Іванка. Відати і зцілювати» Олександра Руденка, «Кафка на пляжі» Харукі Муракамі, «Таємниця літаючої жінки» Лін Бао, а також «Про любов» Веллера.

«Дуже люблю читати книги зі змістом і постійно шукаю нове, і ваша добірка - це знахідка», «супер», «ваша книжкова полиця - це шедевр», «суперський вигляд», - пишуть вони.

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На фото Анастасія позує в одних джинсах, які були розстебнуті. Під ними не було видно білизни. Верхня частина тіла була зовсім без одягу, Кумейко тільки ліктями прикрила свій бюст. Волосся у співачки були розпущені, а вона стояла біля стіни босоніж.

Фанати не змогли похвалити зовнішність співачки або поставити лайки. Все із-за того, що Кумейко опублікувала кадри в сторіс Инстаграма, де такої функції немає.

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