Тіна показала себе в самих різних і досить сміливих образах

Відома співачка Тіна Кароль приміряла на себе топ кращих провокаційних образів

Під час карантину артистка залишилася вдома разом зі своїм єдиним сином Веніаміном, скасувала частину концертів і світських заходів. Тим не менш, співачка відновила активність в соціальних мережах, в тому числі ів Инстагрм, повідомляє Politeka.

В цей раз топ раніше представлених образів Тіни з'явився на фан-сторінці зірки під назвою "ФанТіни". На показаному фотоколажі зображена добірка останніх найбільш яскравих нарядів зірки.

Серед кращих образів можна відзначити: стриманий чорний комбінезон із зав'язками наш шиї; шовкове плаття на тонких бретелях ніжно-салатового відтінку; лавандова плаття з шовку з чорною оборкою з мережив; а також плаття насиченого рожевого відтінку з глибоким декольте і пікантним вирізом на стегні.

У цілому всі наряди були представлені в різних кольорах, щоб шанувальники могли проголосувати і вибрати найкраще вбрання зірки за останній час, в якому вона з'явилася перед публікою. Шанувальники не залишилися осторонь і розділилися в думках: кожен голосував за абсолютно різні вбрання.

Також артистка вирішила показати в розділі Сторі в Instagram, як проходять репетиції з учасниками шоу "Голос" у дистанційному режимі.

Як відомо, після оголошення про карантин через епідемію коронавіруса, зірка змушене скасувала кілька концертів ,призупинила безліч робіт і, будучи одним із членів журі пісенного шоу, змушена спілкуватися з учасниками у дистанційному режимі через відеозв'язок.

На фан-сторінці Тіни в Instagram також з'явилося фото, зроблене під час репетиції Тіни з учасниками "Голосу". Артистка позувала без макіяжу в теплій кофті з принтом і з розпущеним волоссям.

Варто відзначити, що без косметики і яскравих укладок Тіна виглядає ще молодше, ніж під час стильних фотосесій. Про этэом шанувальники написали під постом в Instagram "Фантіно".

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