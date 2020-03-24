Відома співачка Тіна Кароль приміряла на себе топ кращих провокаційних образів
Під час карантину артистка залишилася вдома разом зі своїм єдиним сином Веніаміном, скасувала частину концертів і світських заходів. Тим не менш, співачка відновила активність в соціальних мережах, в тому числі ів Инстагрм, повідомляє Politeka.
В цей раз топ раніше представлених образів Тіни з'явився на фан-сторінці зірки під назвою "ФанТіни". На показаному фотоколажі зображена добірка останніх найбільш яскравих нарядів зірки.
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Серед кращих образів можна відзначити: стриманий чорний комбінезон із зав'язками наш шиї; шовкове плаття на тонких бретелях ніжно-салатового відтінку; лавандова плаття з шовку з чорною оборкою з мережив; а також плаття насиченого рожевого відтінку з глибоким декольте і пікантним вирізом на стегні.
У цілому всі наряди були представлені в різних кольорах, щоб шанувальники могли проголосувати і вибрати найкраще вбрання зірки за останній час, в якому вона з'явилася перед публікою. Шанувальники не залишилися осторонь і розділилися в думках: кожен голосував за абсолютно різні вбрання.
Також артистка вирішила показати в розділі Сторі в Instagram, як проходять репетиції з учасниками шоу "Голос" у дистанційному режимі.
Як відомо, після оголошення про карантин через епідемію коронавіруса, зірка змушене скасувала кілька концертів ,призупинила безліч робіт і, будучи одним із членів журі пісенного шоу, змушена спілкуватися з учасниками у дистанційному режимі через відеозв'язок.
На фан-сторінці Тіни в Instagram також з'явилося фото, зроблене під час репетиції Тіни з учасниками "Голосу". Артистка позувала без макіяжу в теплій кофті з принтом і з розпущеним волоссям.
Варто відзначити, що без косметики і яскравих укладок Тіна виглядає ще молодше, ніж під час стильних фотосесій. Про этэом шанувальники написали під постом в Instagram "Фантіно".
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