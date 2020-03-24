Російська примадонна Алла Пугачова продовжує радувати своїх шанувальників

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, 70-річна співачка зробила фурор у соціальних мережах новим знімком.

Свіже фото Алла Пугачова опублікувала у своєму особистому Instagram.

На фотографії російським примадонна позує разом із співаком Олександром Буйновим. Спільним кадром співачка вирішила привітати колегу з днем народження – 24 березня артистові виповнилося 70 років.



"З Днем Народження, Саша! Ми ще гульнемо", - йдеться у підписі до опублікованого знімка.

Але все увагу шанувальників була прикута до зовнішнього вигляду російської примадонни. Помолоділа Алла Пугачова настільки порадувала підписників , що вони залишили десятки коментарів, під публікацією.

"Такі класні", "Моя красуня! Знай що я люблю тебе", "Яка ви тут ніжна", "Алло, ви красуня!", "Алла Пугачова, я вас сильно люблю і обіймаю", "Дуже гарне фото", "Алло, ви тут дуже молодо виглядаєте!", "Ще як гульнемо!", - пишуть вони в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Алла Пугачова зруйнувала популярну групу. З такими звинуваченнями виступив музикант В'ячеслав Малежик.

За його словами, були такі часи, коли примадонна дуже тісно співпрацювала з "Веселими хлопцями", і вони разом влаштовували гастролі по країні.

«Всі наші дружини, коли дізналися, що Пугачова в «Веселих хлопцях», сильно нас приревнували. Пам'ятаю, як одного разу вони приїхали з інспекцією. Там була дружина Олександра Буйнова та ще кількох наших музикантів. Алла Пугачова красива жінка, тому дивуватися цьому не варто», поділився спогадами Малежик.

Музикант згадує, що на той момент він був ще вільний, але з групи люди все одно йшли. І у Малежика не було іншого вибору, тому через час він також залишив колектив.

Нагадаємо, що Алла Пугачова зовсім здала, друг сім'ї зробив термінове заяву: "Може померти...".

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