Популярна українська співачка Злата Огневич здивувала шанувальників сумним виглядом

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Огневич сидить на стільці в чорному міні з глибоким декольте. Дівчина тримає руку біля обличчя, її волосся трохи розпатлане, а очі сумні.

Кокетливе плаття ледь оголює груди артистки, роблячи її образ ще загадковіше. Схоже, це фото з нової фотосесії зірки, адже вона зовсім недавно вирішила обстригти волосся.

«Що робите сьогодні ввечері? Я буду писати вірші... Є натхнення! А потім, з цих віршів, зроблю пісні», - написала Огневич.

Її фотографія зібрала понад 6,2 тисяч лайків. Фани в захваті від нового образу Злати, але помітили смуток у її очах.

«Класнючая», «Така сумна», «Злата, вірші це добре, головне будь на позитиві!))», «Така загадкова», «Чому ви така сумна на фотографії», «Обалдена», «Кайфовая, клас, дуже хороша», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Злата Огневич поділилася відео, на якому вона виконує нову пісню «Богиня». Цю пісню, як відомо, для співачки написала Яна Шемаєва, відома під псевдонімом Jerry Heil. Але шанувальники звернули увагу не стільки на пісню, скільки на зовнішність Огневич. Дівчина вперше показала обрізане волосся. Нова зачіска змінила її до невпізнання.

Нагадаємо, що співачка Злата Огневич зізналася, що пов'язує її з Ляшко: "Фантастичний".

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