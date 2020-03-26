Відома співачка Анна Седокова показала нове пікантне фото в Instagram

На кадрах Седокова позує в мереживному халаті, під яким можна побачити чорну білизну Анни. Образ вона доповнила поясом на талії, а також прикрасою на шиї. Волосся в цей раз співачка залишила розпущеним. На фото можна побачити штори та інші предмети інтер'єру кімнати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки публікації або написати коментарі. Все із-за того, що вона була розміщена в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Анна Сєдокова показала, як розважається будинку з подругою на карантині.

Після введення карантину зірка припинила свої зйомки і проекти, перейшовши на віддалений режим роботи. Тим не менш, це не заважає їй розважатися з друзями і коханими будинку.



