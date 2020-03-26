Стало відомо, що хворий 78-річний співак Лев Лещенко, який напередодні потрапив у реанімаційне відділення лікарні в Коммунарке

Прийшли результати тесту на коронавірус - COVID-19 підтвердився.

Лікарі оцінюють стан співака як вкрай важкий. Хвороба вже викликала двосторонню пневмонію, і в даний час Лещенко продовжує перебувати в реанімації, підключений до апарату штучної вентиляції легенів, передає Politeka.net з посиланням на російські Телеграм-канали.

Наголошується, що Лещенко міг підхопити коронавірус в США або в літаку по дорозі на батьківщину. Примітно, що артист, який щойно повернувся з-за кордону не тільки не самоізолювалося і знехтував карантинними заходами, а також ходив на тусовки і став гостем популярного шоу "Привіт, Андрій!" 21 березня.

Зокрема, Лев Валер'янович сидів поруч з ведучим Андрієм Малаховим і актором Геннадієм Хазановим. Крім того, в студії перебувала телеведуча Ангеліна Вовк.

По прильоту до Росії, Лещенко легковажно коментував паніку американців через коронавірус: "Мені здається, ситуація створена штучно". А через деякий час після цих слів разом з 66-річною дружиною Іриною Багудіною звернувся в інфекційну лікарню.

Раніше ми повідомляли, у цю ж лікарню в Коммунарці, де зараз розгорнутий московський карантинний центр по коронавірусу, 25 березня терміново доставили з села Гірки мати телеведучої Ксенії Собчак - сенатора Людмилу Нарусову. У неї була підозра на коронавірус. Пізніше стало відомо, що тест негативний.

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