Регіна Тодоренко показала нові кадри з сімейної фотосесії з сином Майклом

Як відомо, Тодоренко є любителькою влаштувати зйомки в рамках реклами того чи іншого продукту. Буквально через кілька місяців після народження сина, зірка влаштувала дитині рекламну фотосесію підгузників, про що активно повідомляла в Instagram. Сьогодні ж кадри однієї з останніх зйомок з'явилися на фан-акаунті Регіни, пише Рoliteka.net.

На представлених фото зірка позувала у світлій майці без рукавів вільного крою і салатового кольору домашніх штанах. На другому фото артистка позувала в пастельного відтінку майці з подовженим рукавом.

А ось її дорослий синок був у звичайних підгузниках і щасливо усміхався на камеру. Примітно, що під схожим фото на сторінці самої зірки шанувальники зазначили: артистка зовсім не схожа з сином, також як і її чоловік, Влад Топалов.

Раніше зірка представила кілька кадрів в соціальній мережі Instagram, на яких з'явилася в незвичайній сукні, повністю розшитою паєтками і подчеркнувшим її талію. Причому підпису зірка залишила топ найпопулярніших неприємних коментарів, які їй навіщось залишають хейтеры:

«#кривляка «Коза, дістала зі своїм язиком», «а можна без мови», «розуму - палата», «тупа», «зовсім вже через бабла перекосило», «ти ж мати», «Боже, яка страшна», «вистачить сіпатися», «як повія поводиться» «раніше ти була проста, а тепер....», «поки чоловік з дитиною, вона жопою крутить», «я б вдул» - скільки приємного я читаю кожен день і за це дякую! Обіцяю бути краще 🙏🏻 Ви - мій мотиватор, мій стимул, моя любов!», - досить іронічно підписала нові фото артистка.

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