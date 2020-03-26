Знаменита українська співачка Анна Седокова влаштувала з дочкою модну примірку у власному магазині

Незважаючи на те, що зараз введені обмеження в зв'язку з епідемією коронавіруса, Ганна не стала обмежувати свою роботу і навіть встигла відзняти справжнє шоу, про яке мріяла багато років. Як з'ясувалося сьогодні, роботу над власним магазином зірка також обмежувати не має наміру - пошиття костюмів нового дизайну триває навіть під час карантину, пише Рoliteka.net.

У розділі Сторі Instagram на своїй сторінці артистка вирішила показати, як проводить час зі старшою дочкою Аліною у власному магазині. Зірка разом з дівчинкою приміряла костюми власного бренду, показавши при цьому фігуру і стильний вигляд в цілому.

Співачка позувала в яскраво-помаранчевому костюмі, а її дочка в чорному і з маскою на обличчі. При цьому дівчинка всіляко крутилася поруч з мамою і навіть розстібнула куртку, як би показуючи, що її внутрішня сторона іншого кольору - кислотно-жовтого. Тоді як свій наряд Аліна доповнила коротеньким чорним топом.

Як і мама, Аліна приміряла акуратні чорно-білі кросівки на шнурівці і перед камерою відчувала себе досить впевнено. Схоже, у зіркової мами росте хороша заміна.

Раніше співачка показала, як виглядає після того, як скинула за короткий термін 4 кг і розкрила під новим постом подробиці події з нею за останній час. На самому кадрі Ганна щасливо посміхалася з розпущеним волоссям і в яскраво-жовтому костюмі власного бренду.

Зірка також зазначила, що почитала коментарі під останнім постом і вирішила підвести підсумок, що саме головне, і не тільки зараз, бути здоровим і правильно харчуватися, це пов'язано безпосередньо.

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