Легендарна російська співачка Алла Пугачова показала ролик, де дочка Єлизавета і син Гарік стоїть на роликах

На кадрах можна побачити Гаррі на роликах в шортах і без футболки. На ньому був шолом, налокітники, але наколінників не виявилося. Поруч каталася Єлизавета, яка була в шортах і футболці, налокітники і шолом теж були, але без наколінників. Судячи з усього, вони розважалися у дворі, а знімала на відео їх Алла. На тлі можна побачити рослинність і якесь будова. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Солодкі такі. Під чуйним наглядом матусі", - написала Пугачова.

Фанати встигли подивитися відео більше 10 тисяч разів. Вони хвалили хлопців, а деякі помітили, що Пугачова зовсім не думає про безпеку дітей:

"Молодці", "Гарік росте Справжнім чоловіком, а Лізонька принцеса", "Здоров'я вам Алла Борисівна, найголовніше!", "Кожен перегляд ваших відео - це задоволення . Завжди дітки життєрадісні і дуже життєві відео. Спб", "Алло ка, наколінники чому не наділи?", "Наколінники ще потрібно.Рибки дві", "Маленькі пустунчика", "Гарік голий, у вас вже тепло? Ми Сибір", "А у Лизунчика виходить краще, ніж у Гаріка. Лапулики, дуже славні дітки".

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