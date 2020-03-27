Відомий український гуморист Євген Сморигін став жертвою аферистки

Про це шоумен розповів в інтерв'ю "Зірковому шляху".

За його словами, неприємний інцидент стався напередодні народження первістка.

Євген Сморигін багато років збирав гроші на покупку квартири, і коли його дружина була на 8-му місяці вагітності він вирішив купити житло.

В той момент він познайомився з Ольгою Кулик, яка через час виявилася звичайною аферисткою.

"Я за період КВК, усе, що було за 10 років, зміг накопичити певну суму - 60 тисяч доларів. Це все, що було. І коли я дізнався, що вагітна вже Ліда, мені треба було хоч щось купити, якусь квартиру. І познайомилися в одному з клубів з якоюсь Ольгою. Ольга Кулик, жінка така була", – поділився Сморигін спогадами.

Гуморист зазначив, що жінка дуже швидко втерлась в довіру і заявила, що може допомогти їм підшукати хороший варіант. Але вона зажадала від шоумена віддати всю суму відразу.

"І ось я знімаю гроші і віддаю їй, ось так без розписок, без нічого, ну вона ж найкраща подруга", – додав Сморигін.

Через деякий час Ольга зажадала від гумориста ще $10 тисяч за "паркомісце", які він позичив у Дмитра Танковича.

Отримавши велику суму грошей, аферистка безслідно зникла. Що стосується нерухомості, то через рік після інциденту Євген Сморигін купив квартиру, де зараз проживає з дружиною і трьома дітьми.

Раніше ми розповідали, що зірка "Дизель шоу" видав страшну правду про загибель Поплавської. За словами Єгора Крутоголова, він перед смертю намагався "врятувати" Марину.

Відомий гуморист зазначив, що завжди команда сиділа позаду транспортного засобу, де у них були ліжка, щоб можна було відпочивати.

А Марина ніколи не лягала і розташовувалася спереду. Поплавська постійно ігнорувала поради бути з усіма.

Нагадаємо, зірка "Дизель шоу" вразив визнанням про смерті популярної актриси

А ще Politeka писала, що зірка «Дизель Шоу» похвалилася фігурою у відвертому купальнику

Також Politeka повідомляла, що Дизель шоу розкрили всю суть українських «гуль» з влади