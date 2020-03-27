Відома співачка Аліна Гросу з'явилася в жаркому іміджі на стильному фото з відпочинку

Аліна вирішила дотримуватися режиму карантину, також як і багато інших зірок. Тому на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона активно показує свій ледачий домашній відпочинок, ділиться рецептами і нагадує про кращі музичні композиції, повідомляє Politeka.

цього разу Аліна представила стильне фото з відпочинку, на якому засвітилася в чорній вітрової куртці з масивними кедами на шнурівці. Волосся зірки звично зав'язані у високий хвіст, а очі сховані за сонцезахисними окулярами.

«Скрізь інформація про вірус, всі замкнені будинку... у стрічці новин та постах рідко прочитаєш щось позитивне... А так хочеться про хороше... Давайте краще помріємо, уявімо, що у нас звичайний, але казковий день, де б ви хотіли зараз опинитися?)) в якій країні? З ким?)», - пише Аліна під новим фото.

Шанувальники тут же відповіли:

«В Каліфорнії», «Сонце будь завжди на позитиві не дивлячись ні на що!!!!!!е», «Ти танцюєш в білих Найк????😁», «Хоча так Аліна каже речі 👍 треба бути на позитиві, і шукати в це плюсики😁 хоча б почнемо з того що я вже який день спостерігаю ситуацію що люди нікуди не поспішають 😁 у багатьох є час погуляти (багато часу) і зробити дуже багато справ по дому🤭 і звичайно ж бережіть себе ✌️», «З сім'єю на відпочинку💖», «В Ізмаїлі з рідними!».

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Аліна Гросу показала ролик в Instagram.

На кадрах Гросу позує в червоному піджаку або чомусь подібному. Вона сидить на стільці за піаніно. Образ Аліна доповнила прикрасами на шиї і руці, а також розпущеним волоссям. Співачка розповіла, чим можна займатися під час карантину в Україні.

"Ви вдома. І ми з вами. Чим займаєтеся в карантин?", - написала Аліна.

Фанати встигли поставити майже 50 тисяч лайків і написали кілька коментарів.

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