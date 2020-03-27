Регіна Тодоренко показала схудлу фігуру під час нової фотосесії

Цього разу в рамках рекламної фотосесії зірка похвалилася сройной фігурою у шкіряній спідниці з блискучою майкою на тонких бретелях. Як відомо, Тодоренко є любителькою влаштувати зйомки в рамках реклами того чи іншого продукту, пише Рoliteka.net.

Артистка з'явилася в новій фотосесії в стильному вбранні і з розпущеним, укладеними в м'які локони, волоссям. Доповнити свій наряд зірка вирішила акуратними туфлями-човниками.

"Чесно, це повинно було коли-небудь закінчиться... Серйозно... Але всі ми розуміємо, що такий шанс буває лише раз! Весь тиждень інші блогери роздавали передплатникам гроші... Просто так! Ні за що! І суми були дуже пристойні🤑 люди плакали від радості!!!", - поділилася емоціями Регіна.

Причому підпису вона також заявила, що збирається повторити подвиг блогерів і має намір сама прийняти участь в конкурсі в якості спонсора.

Зазначимо, після того, як був введений карантин, Регіна не сидить вдома і продовжує роботу над зйомками власного проекту, а також вже не раз була помічена під час різних поїздок. Нещодавно вона з'явилася на новому знімку під час відпочинку з чоловіком на вулиці.

На новому фото Регіна позувала разом з Владом під час милого і невинного поцілунку, однак саме підпис під знімком чимало налякав шанувальників. Регіна нібито заявила про розлучення, але після прочитання тексту за тегом користувачі зрозуміли - зірка лише розповідала отелешоу:

«#РОЗЛУЧЕННЯ , Наслідки самоізоляції, панічні атаки - ці питання ми розглянемо в діалозі з Анатолієм Некрасовим @anatoly_nekrasov (психолог і автор бестселерів «Пута материнської любові» і «Материнська любов») 31го березня в прямому ефірі инсты в 15:00!!!!! Впевнена, у вас теж є що спитати! Чекаю питання в коментах ❤️💪🏻 Зовсім скоро #марафондляумныхлюдей», - пише Регіна.

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