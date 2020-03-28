Меган Маркл і принц Гаррі готуються до офіційного зречення від королівських повноважень

Про це пише Знай.

Крім цього, герцоги Сассекські зараз в роздумах, яке прізвище вони хочуть носити в подальшому.

Вже після 31 березня Меган Маркл і принца Гаррі перестануть називати Його і Її Королівська високість.

Як пишуть ЗМІ, не виключено, що герцоги можуть обрати собі прізвище, співзвучну з королівськими титулами - Сассекські.

Не виключено, що принц Гаррі може скористатися і прізвищем Уельський, з яким він навчався у школі, служив в армії.

Більш того, Меган Маркл і принц Гаррі можуть взяти собі прізвище свого первістка Арчі - Маунтбеттен-Віндзор. Що стосується Меган, то вона може залишитися в якості "Маркл", або подарувати своє прізвище чоловіку.

Раніше ми розповідали, що заяви про складання з себе повноважень Меган Маркл і принца Гаррі оточення пари сприйняло з обуренням. Люди думали, що герцогиня впорається з усіма проблемами і ніколи не складе з себе повноваження.

Джерела стверджували, що хоча Гаррі і Меган відчувають сильну неприязнь до преси, все ж є і інші люди і їх розчаруванню немає меж, адже вони були раді весілля пари і народження її дитини.

Варто відзначити, що колишні дівчата Гаррі не могли впоратися з натиском преси, але, коли в його житті з'явилася Меган, всі подумали, що саме вона зможе дати відсіч.

Нагадаємо, над принцом Гаррі нависла загроза, Маркл вивели на чисту воду: "Скоро всі забудуть...".

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