Регіна Тодоренко з'явилася разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим на вулиці під час романтичної прогулянки

Після того, як був введений карантин, Регіна залишилася вдома з сином і чоловіком, проте не залишила роботу і продовжує знімати проект "П'ятниця з Регіною", а також активно вести соціальний мережу Instagram, пише Рoliteka.net.

Не відстає від коханої і чоловік Регіни. Цього разу Влад Топалов стурбував соціальну мережу заявою, яку залишив під романтичним фото з Регіною.

«Друзі, товариші і просто цікавляться! У понеділок ввечері ми з Регіною Петрівною вийдемо в прямий ефір. У нас буде серйозна розмова! На різні теми. Його ми, звичайно, перемішаємо з музичними номерами і лицедійством! Давайте орієнтуватися на 18:00 , а там уточнимся ближче до справи, тк зараз вкрай складно щось планувати напевно🤷🏻‍♂️🤔😏🤦🏻‍♂️ #владтопалов #vladtopalov #буднитт», - пише Тодоренко.

Ось що відповіли шанувальники:

«Дуже хочеться щоб ви розповіли про себе, про свої плани спільних...», «Милоооо❤️», «Великої і чистої любові Вам», «КРАСЕНІ!!!🤗🥰💞💯», «Лумумба🔥», «Негр», «Влад, це дуже цікаво не хворійте удачі тобі ♥️🐼🐻🥰», «Блін, блінський знову пропусти Вас в Пітері😭», «негр ))».

До цього Регіна зазначила, оскільки їй не хотілося б залишатися в стороні від роботи, вона активно моніторити ЗМІ, відзначаючи, що раз інформаційне поле продовжує працювати, то все не так погано.

«#телИк #інтернет #радіо Поки ще працюють...адже все вищезазначене означає , що ми залишимося в інформаційному полі! Тому я намагаюся бути максимально корисною і знімати найнеобхідніші сюжети ! Розкажіть, ви вже на карантині йди ще працюєте? #coronavirus», - написала Тодоренко.

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