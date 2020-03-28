Російська співачка українського походження Наталя Корольова похвалилася копією свого чоловіка, який нещодавно відзначив 50-річний ювілей

На сторінці в Instagram артистка опублікувала знімок, на якому позує біля «Тарзана», зробленого з повітряних куль.

«Скульптура з кульок як новенька радує всіх наших домашніх і прикрашає наш карантин!!!, – наголосила у підписі до світлини зірка.

Якщо придивитися до скульптури, то вона лише здалеку нагадує стриптизера. Насправді гумовий чоловік більше скидається на легендарного російського фігуриста і за сумісництвом чоловіка продюсерки Яни Рудковської Євгена Плющенка.

Користувачі також відзначили цю подібність, про що поспішили повідомити, а деякі взагалі відзначили, що фігура з кульок дуже схожа на виріб з ковбаси і сосисок.

«Страшна лялька ця🤦‍♀️особливо кисті рук🤪🤪і торс...ніколи б її в будинок не занесла...ніби шкуру здерли🤢🤕бррр...», «Плющенко вам привезли 😂», «Хоспади, мигцем глянула, здалося з сосисок😂», «Виглядає як одна велика ковбаса:)))», – жартують в коментарях шанувальники артистки.

Не так давно син Наталії Корольової і Тарзана ошелешив мережу мерзенною витівкою у ванній. Він виклав на загальний огляд знімок, що був зроблений у ванній, заповненій вином. Архип зовсім небагато оголився і вирішив пофілософствувати щодо епідемії коронавіруса COVID-19.

«Я був в «Ашані», люди бігали, мов скажені, скуповуючи все, що бачать. Але що це дасть? Поставки будуть продовжуватися, ми не помремо з голоду. Чому не можна використовувати цей час не для панічних атак, а для себе?» — задався хлопець питанням.

Але філософія від сина професійного стриптизера не припала до душі читачам. Деякі коментатори зазначили, що у 18-річного Архипа ще немає життєвого досвіду, щоб він міг ділитися порадами з іншими.

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