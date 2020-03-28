Відома українська співачка Анастасія Кумейко показала гарячий кадр в Instagram
На кадрі Кумейко позує в блискучій накидці, під якою не виявилося білизни. Завдяки цьому можна легко оцінити пишні форми співачки. Анастасія волосся вирішила не збирати в хвіст, а залишила їх розпущеним і зробила пишну зачіску. На тлі практично нічого не видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли оцінити кадр або написати під них коментарі. Все із-за того, що Кумейко опублікувала його в сторіс Инстаграма, де такої функції немає.
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Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, показала новий ролик в Instagram.
На відео Анастасія сидить на стільці і позує в прозорому халатику. На голові у неї була пов'язка. На тлі можна побачити різну побутову техніку, можна припустити, що знімала Кумейко будинку.
Нагадаємо, экс-Nikita влаштувала гарячі танці в короткому халатику і засвітила зайве
А ще Politeka повідомляла, що екс-Nikita влаштувала гарячі танці в одному халаті
Також Politeka писала, що екс-Nikita в одному халатику всівся зручніше і посвітила розкішним тілом