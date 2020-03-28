Відома українська співачка Анастасія Кумейко показала гарячий кадр в Instagram

На кадрі Кумейко позує в блискучій накидці, під якою не виявилося білизни. Завдяки цьому можна легко оцінити пишні форми співачки. Анастасія волосся вирішила не збирати в хвіст, а залишила їх розпущеним і зробила пишну зачіску. На тлі практично нічого не видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити кадр або написати під них коментарі. Все із-за того, що Кумейко опублікувала його в сторіс Инстаграма, де такої функції немає.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, показала новий ролик в Instagram.

На відео Анастасія сидить на стільці і позує в прозорому халатику. На голові у неї була пов'язка. На тлі можна побачити різну побутову техніку, можна припустити, що знімала Кумейко будинку.

Повідомлялося, що 34-річна екс-солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко, яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, похвалилася декольте в тісному костюмі.

Кумейко на карантині спокійно не сидиться. Цього разу красуня вирішила запалити ароматичні палички і показала з ними спокусливий танець.

Нагадаємо, экс-Nikita влаштувала гарячі танці в короткому халатику і засвітила зайве

А ще Politeka повідомляла, що екс-Nikita влаштувала гарячі танці в одному халаті

Також Politeka писала, що екс-Nikita в одному халатику всівся зручніше і посвітила розкішним тілом



