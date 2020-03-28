Українська співачка Віра Брежнєва, яка давно живе і працює в Росії, попросила своїх фанатів залишатися вдома

Зірка не зосталася в стороні від численних закликів своїх колег, які закликають людей не виходити без крайньої необхідності з дому, і звернулася до всіх передплатникам не порушувати карантин.

На сторінці в Instagram артистка опублікувала декілька фотографій, на яких позує в домашній обстановці, передає Politeka.

На ній – бежева майка на тонких бретелях. З аксесуарів – лише маленькі сережки-пусети, на обличчі мінімум макіяжу. Віра підкреслила тільки очі. Вона виглядає спокійною і розслабленою.

«Бережіть себе 🙏 Залишайтеся вдома 🏠 Цілую і обіймаю вас на відстані. 😚🤗», – вона підписала знімки.

«Ой, яка гарна!», «Красуня!!! Така ніжна!!! 😇😇😇», «Mı doma💗💗💗», «Ну прям Джіджі Хадід», «Віра ви дуууже гарні🔥», – відзначають в коментарях шанувальники.

На карантині дружина Костянтина Меладзе часу дарма не втрачає і активно стежить за своєю фігурою, ділиться власними зауваженнями, розкриває секрети схуднення. Крім того, вона часто публікує мотиваційні відео. Наприклад, в одному з них Віра з'явилася в спортивному костюмі пастельного відтінку, що складається з топа і лосин з високою посадкою. Волосся зірки було розпущене, а сама вона в ролику привітно посміхається. На думку шанувальників, Віра стала ще худішою і у неї залишилися одні кісточки":

"У нас пройшло ще одна онлайн тренування з тренером 💙 особисто я дуже задоволена собою🤪!) Аплодую всім, хто займався з нами) 👏🏻

І всім, хто позаймається в будь який інший час) ключове слово - позайматися 😉 але не забувайте, під жирком не видно навіть найвідпрацьованішого преса 😉. Тому найголовніше - налагодити своє харчування! Я зберегла всі ефіри, які були, тому ви зможете їх дивитися, переглядати і робити висновки) з подяками моїм чудовим гостям)) Пам'ятайте - найкращий час для цього - ЗАРАЗ!!!», – написала вона.

Нагадаємо, Брежнєва в спортивному костюмі показала ідеальні ноги після тренувань.

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