Як швидко вони ростуть

Російський співак Володимир Пресняков, колишній зять примадонни Алли Пугачової, 29 березня відзначив 52 роки

Цікаво, як же виглядають діти артиста, передає Рoliteka.net. (Щоб переглянути фото, скрольте далі). Обидва схожі на зіркових батьків.

Відомо, що першу дитину, Микиту, народила співакові Крістіна Орбакайте 21 травня 1991 року. Пара розлучилася через п'ять років, однак у батька з сином залишилися теплі відносини.

Зараз Микиті 28 років, він закінчив Нью-Йоркську кіноакадемію. У 2017 році хлопець одружився на моделі Олені Красновій.

Пресняков-молодший знімається у фільмах, зокрема, в "Елках", а також є музикантом.

У 2010 році Володимир Пресняков одружився на співачці Наталії Подільській, що у 2015 році народила від чоловіка сина Артемія.

Хлопчик схожий на своїх знаменитих батьків. Раніше подружжя не показувало малюка публіці, але тепер часто радують знімками з ним в соцмережах.

На думку прихильників Артемій зростає талановитим і артистичним. Ймовірно, він піде стопах батьків і буде музикантом.

Користувачі мережі не упускають можливості написати приємні коментарі про малюка і побажати йому здоров'я.

Нагадаємо, Микита Пресняков позував, сидячи навпочіпки в під'їзді і показуючи в камеру непристойний жест.

«Давайте всі дружно піднімемо середній палець і покажемо його цій невидимій бяці! Нас не зламати! Дотримуйтесь заходів безпеки! Бережіть себе і своїх близьких!», - написав артист, натякаючи на коронавірус, що поширився.

Раніше повідомлялося, що Володимир Пресняков, показав, як проходять вечори вдома. Артист накинув на себе куртку, зображуючи лиходія фільму. А маленький син постав у ролі лицаря, який захищає принцесу (маму).

Нагадаємо, що спливло пікантне фото з весілля онука Пугачової: декольте нареченої і поза Галкіна вражають.

Як повідомляла Politeka, Пресняков прямо на людях показав, як любить молоду дружину, гарячі кадри: "Ух, яка пара!".

Також Politeka писала, що невістка Пугачової прямо на пляжі показала, чим спокусила онука примадонни: «без білизни ще краще».